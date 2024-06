Mercato - PSG : «Il reste», la bombe est lâchée !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Présent en conférence de presse à l'occasion de sa présentation officielle, Antonio Conte n'a pas échappé aux questions sur Khvicha Kvaratskhelia, annoncé avec insistance du côté du PSG. Mais le nouvel entraîneur de Naples assure non seulement que le Géorgien va rester, mais précise également qu'il a un plan pour l'installer dans son système de jeu.

Ce n'est plus une surprise, mais la priorité du PSG pour remplacer Kylian Mbappé se nomme Khvicha Kvaratskhelia. L'ailier géorgien aurait même trouvé un accord avec le club de la capitale, mais le Napoli se montre catégorique, refusant de vendre son joueur qui dispose d'une offre de 120M€. D'ailleurs, à l'occasion de sa présentation en tant que nouvelle entraîneur, Antonio Conte a confirmé que Khvicha Kvaratskhelia resterait à Naples cet été. Il a même un plan pour utiliser son ailier géorgien.

«Kvaratskhelia reste»

« Il reste. Non, parce que je ressens une certaine perplexité. Je le répète, il ne faut pas en avoir. J'ai été très catégorique sur ce point. Je ne voudrais pas non plus que ce refrain se répète à l'avenir. C'est le président qui lui a annoncé cette merveilleuse nouvelle. Kvaratskhelia est un joueur dont les caractéristiques sont de plus en plus rares, ce n'est donc pas un caprice de vouloir garder Kvara. Je le considère comme un joueur très fort, comme Di Lorenzo. Fort en un contre un s'il est sur le flanc, mais aussi fort quand il rentre, mais c'est aussi un fantaisiste, il crée des situations non seulement en termes de buts mais aussi de passes décisives très importantes », lance le technicien italien devant les médias, avant de poursuivre.

Conte dévoile son plan pour Kvaratskhelia