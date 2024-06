Mercato - PSG : Feuilleton terminé pour cet attaquant !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

En grande difficulté ces derniers mois au sein du PSG, qu'il avait rejoint en provenance de l'Eintracht Francfort pour 90M€, Randal Kolo Muani est-il pour autant menacé pour son avenir ? Selon les révélations du Parisien, la direction du club de la capitale envisage de continuer l'aventure avec l'international français, et ce dossier est donc bouclé.

Dans les derniers instants du mercato estival 2023, le PSG avait finalement réussi à boucler le recrutement de Randal Kolo Muani (25 ans), attiré en provenance de l'Eintracht Francfort pour 90M€. L'ancien joueur du FC Nantes était forcément attendu au tournant après ce transfert, mais son rendement a déçu au cours de cet exercice 2023-2024, avec seulement 9 buts au compteur. Mais faut-il pour autant remettre en cause son avenir avec le PSG, alors que son contrat court jusqu'en 2028 ?

Kolo Muani veut rester

Le 6 juin dernier, en conférence de presse avec l'équipe de France, Randal Kolo Muani avait fait une annonce très claire sur son avenir au PSG : « Je n’ai jamais connu autant de difficultés depuis que je fais du foot. Ça fait partie de mon parcours de ne rien lâcher. Tout a été nouveau pour moi : la philosophie et système du coach ou l’environnement. Ça m’a un peu chamboulé, ça va bien depuis quelques semaines (…) Non, il n’y a pas eu de discussions pour savoir si je reste ou si je pars. Je me sens très très bien ici, je ne compte pas partir », avait-t-il indiqué.

Le PSG a pris sa décision