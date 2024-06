PSG : Panique pour ce transfert à 100M€

Amadou Diawara

Sous contrat jusqu'au 30 juin 2027 avec le Napoli, Khvicha Kvaratskhelia serait dans le collimateur du PSG de Nasser Al-Khelaïfi. Toutefois, les Azzurri auraient programmé une rencontre avec le joueur et son agent pour tenter de le prolonger jusqu'en 2029. Antonio Conte refusant catégoriquement de se séparer de Khvicha Kvaratskhelia.

Alors que Kylian Mbappé sera un nouveau joueur du Real Madrid la saison prochaine, le PSG voudrait boucler le transfert de Khvicha Kvaratskhelia pour pallier son départ. Toutefois, le Napoli réclamerait une somme XXL pour la vente de son numéro 77. En effet, comme indiqué par Le Parisien ce mercredi, les Azzurri seraient prêts à offrir Khvicha Kvaratskhelia au PSG en cas d'offre à hauteur de 100M€.

Mercato : Mbappé arrive, il veut jouer au Real Madrid ! https://t.co/0HiTi9AWeY pic.twitter.com/7LCkPgfBDr — le10sport (@le10sport) June 21, 2024

Naples va rencontrer Kvaratskhelia pour le prolonger

Ce jeudi matin, Nicolo Schira a fait un nouveau point sur la situation de Khvicha Kvaratskhelia sur son compte X. Et à en croire le journaliste italien, les hautes sphères de Naples ont prévu de rencontrer le joueur et son agent pour tenter de le convaincre de signer un nouveau contrat d'environ 5,5M€ par an. S'il accepte de rempiler avec le Napoli, Khvicha Kvaratskhelia devrait étendre son bail de deux saisons, étant actuellement engagé jusqu'au 30 juin 2027. D'après Nicolo Schira, Antonio Conte serait un très grand fan de Khvicha Kvaratskhelia. Ainsi, le coach du Napoli considérerait son ailier gauche géorgien comme un joueur clé et intransférable de son équipe.

Kvaratskhelia est intransférable

D'après Gianluca Di Marzio, Aurelio De Laurentiis et Giovanni Manna - président et directeur sportif de Naples - seront en Allemagne ce vendredi pour proposer une nouvelle offre de contrat à Khvicha Kvaratskhelia. Affaire à suivre...