Le PSG balance les promesses de Mbappé avant son transfert

N’ayant pas voulu prolonger avec le PSG, Kylian Mbappé est donc parti librement et s’est engagé avec le Real Madrid pour 0€. Un terrible scénario pour le club de la capitale qui espérait s’y retrouver financièrement dans cette opération. Mbappé avait d’ailleurs visiblement fait certaines promesses en coulisses au PSG à ce propos. A Paris, on n’a donc pas hésité à balancer sur cet accord qui avait été passé avec le néo-Madrilène.

Parti au Real Madrid, Kylian Mbappé n’en a visiblement pas fini avec le PSG. En effet, l’international français a décidé de mettre en demeure le club de la capitale, réclamant 100M€ suite à des impayés de salaires et de primes. Un moyen pour le PSG de s’y retrouver financièrement dans cette histoire ? Cela semble être le cas alors que Kylian Mbappé avait fait certaines promesses à ce sujet visiblement…



« Le joueur s'est engagé à protéger le club pour l'avenir lors de son départ »

A l’occasion d’un quête de Blast sur le départ de Kylian Mbappé du PSG, le club de la capitale a eu l’occasion de s’exprimer et de répondre à ce qui a pu être révélé. Le PSG en a alors profité pour faire savoir sa vérité concernant Mbappé et les promesses qui ont pu être faites concernant les termes du départ du Français : « Kylian Mbappé a passé sept années incroyablement fructueuses au sein du Paris Saint-Germain. Le club l'a soutenu comme aucun autre joueur dans son histoire (et peut-être dans l'histoire du football) en investissant des centaines de millions d'euros. Le joueur s'est engagé à protéger le club pour l'avenir lors de son départ, en donnant tout d'abord l'assurance qu'il ne partirait pas dans le cadre d'un « transfert gratuit » ».

« Le joueur a pris ces engagements publiquement »