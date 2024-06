Cyclisme - Mercato : Un autre Français chez Visma-Lease A Bike ?

Alexandre Higounet

La réussite de Christophe Laporte depuis son arrivée au sein de la formation Visma-Lease A Bike, tant d’un point de vue humain qu’au niveau de son apport sportif, a visiblement encouragé la formation hollandaise à regarder de plus près le marché français. Un autre coureur tricolore serait d’ailleurs sur le point de s’y engager…

Depuis deux ans, Christophe Laporte occupe un rôle important au sein de l’équipe Visma-Lease A Bike, tant dans les classiques que sur le Tour de France, où il a obtenu d’excellents résultats, tout en se fondant parfaitement dans le collectif de la formation hollandaise. Autant d’éléments qui ont pu encourager les dirigeants de la Visma-Lease A Bike à regarder de plus près le marché français dans leur recrutement.

Christophe Laporte a ouvert la voie

Selon les informations de certains grands médias flamands, à commencer par le Het Laatste Nieuws , un autre coureur tricolore pourrait bientôt s’engager dans l’équipe de Christophe Laporte. En effet, Axel Zingle, le rapide coureur de Cofidis, capable également de gagner sur des terrains vallonnés, serait sur le point de trouver un accord contractuel avec la Visma-Lease A Bike.

Axel Zingle, le prochain arrivant