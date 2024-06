Tour de France : Il livre son verdict sur Vingegaard

Alexandre Higounet

Entre échos encourageants de son camp d’entrainement à Tignes, laissant deviner une montée en puissance et des déclarations relativement pessimistes du directeur de la performance de la Visma-Lease A Bike, une interrogation subsiste sur la capacité de Jonas Vingegaard à jouer sa chance sur le Tour de France. A l’occasion de sa chronique sur cyclismactu.net, Cyrille Guimard livre son verdict.

Ces derniers jours, Jonas Vingegaard est monté d’un cran dans sa préparation, lui qui est en stage à Tignes eu vue du Tour de France, laissant à penser qu’il serait bel et bien au départ du Tour de France dans l’espoir d’y jouer réellement sa chance.

Tour de France : Vingegaard, l’intox se confirme… https://t.co/BwjWjqMOu6 pic.twitter.com/guylsxfokV — le10sport (@le10sport) June 13, 2024

« Vous ne pouvez pas revenir au top en un mois et demi, ça n’existe pas »

A l’inverse, les mots relativement pessimistes de Mathieu Heijboer, le directeur de la performance de la Visma-Lease A Bike, lassaient tout de même peu d’espoir quant à la faculté du champion danois à pouvoir jouer le maillot jaune : « Jonas Vingegaard et Wout Van Aert travaillent très dur tous les jours et s’en sortent plutôt bien, mais ils sont encore loin du niveau qu’ils auraient pu atteindre en ce moment sans ces blessures. Je ne veux pas être trop négatif. Pour l’instant, j’estime à un peu plus de 50% les chances de les voir participer au Tour. Nous voulons qu’ils soient au départ du Tour, mais ils doivent être compétitifs. Pour cela, quelques séances d’entraînement clés sont encore prévues. Les entraînements d’endurance les plus intenses et les plus longs, dont nous pouvons tirer quelque chose, sont encore à venir. Vingegaard ? J’espère qu’il atteindra le point où il est au moins capable de se battre pour le podium. Un objectif secondaire comme des victoires d'étape ou un maillot à pois n'est pas à l'ordre du jour ». Coup d’intox de l’équipe hollandaise pour perturber les adversaires et s’enlever le poids de la gestion de la course, ou constat réaliste à moins de trois semaines du départ ?

« Est-ce nécessaire de mettre Vingegaard au départ du Tour ? »