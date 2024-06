Tour de France : Son constat sans concession sur Evenepoel

Alexandre Higounet

Alors que du côté de Remco Evenepoel et l’équipe Soudal-Quickstep, on est ressorti en confiance du Dauphiné Libéré, considérant que le champion belge pouvait combler son retard de forme, notamment dans les cols, en trois semaines, tous ne partagent pas cette enthousiasme en vue du Tour de France, à commencer par l’ancien directeur sportif de Bernard Hinault et Laurent Fignon, Cyrille Guimard.

Lors du dernier Dauphiné Libéré, Remco Evenepoel a une nouvelle fois montré des signes de faiblesse en haute montagne, étant systématiquement distancé par les meilleurs. Et même si le champion belge peut à juste titre avancer la circonstance atténuante de sa chute au Tour du Pays Basque, qui l’a évidemment grandement retardé dans sa préparation, et s’il peut tout autant arguer qu’il est tout de même monté en puissance au fil des jours, terminant sur les talons de Roglic lors de la dernière étape, il n’en reste pas moins qu’il n’a pas rassuré sur sa capacité à passer les grands cols avec les meilleurs, lui qui a toujours connu des trous d’air en haute montagne.

Tour de France : Vingegaard, l’intox se confirme… https://t.co/BwjWjqMOu6 pic.twitter.com/guylsxfokV — le10sport (@le10sport) June 13, 2024

« Sur les grands cols et les successions de cols, il marque très vite le pas »

Si du côté de Remco Evenepoel et de l’équipe Soudal-Quickstep, on se montre optimiste en vue du Tour de France, tout le monde ne partage pas cette opinion. A l’occasion de sa chronique pour cyclismactu.net , Cyrille Guimard a exprimé de sérieux doutes sur la capacité d’Evenepoel à viser la victoire voire le podium du Tour de France : « Evenepoel, il faudrait exactement savoir les raisons de son retard au niveau de sa préparation. J'ai vu que Patrick Lefevere considérait qu'il était dans le timing, mais c'est quand même inquiétant selon moi parce que régulièrement, sur les grands cols ou les successions de cols, il marque très vite le pas et tombe assez vite en deuxième rideau dès qu'il subit. S'il ne s'améliore pas d'ici le Tour de France, faire un podium sera compliqué pour Evenepoel, et je pense que Lefevere en est un peu conscient. Aujourd'hui, on peut presque considérer que Roglic lui sera supérieur sur le Tour, surtout en haute montagne ».

« Je ne vois pas qui peut battre Pogacar à la pédale »