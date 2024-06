Tour de France : Evenepoel hors-jeu ? Froome livre sa réponse

Alexandre Higounet

Après le Dauphiné Libéré au cours duquel il a été systématiquement distancé par les meilleurs en haute montagne, alors que ni Vingegaard ni Pogacar n’était présent, Evenepoel sera-t-il en mesure de les suivre dans les cols du Tour de France ? La question se pose. Le quadruple vainqueur Chris Froome livre sa réponse.

Au sortir du Dauphiné Libéré, où il a été systématiquement distancé en haute montagne, l’entourage de Remco Evenepoel continuait à se montrer optimiste, à commencer par son entraîneur Koen Pelgrim, qui avait déclaré à Sporza Daily : « Nous sommes convaincus que les semaines à venir seront suffisantes pour arriver au meilleur niveau pour le Tour. Nous savions que le Dauphiné serait une course difficile. Après sa chute au Pays Basque, Remco a à peine pu s’entraîner pendant trois semaines. Les semaines précédant le Dauphiné, nous avons également constaté un certain retard en termes de condition physique au camp d’entraînement. C’est normal car vous ne pouvez pas rattraper en 3-4 semaines ce que vous avez perdu en trois semaines d’inactivité. Nous sommes satisfaits du Dauphiné. Le fait qu’il ait réussi à remporter un contre-la-montre contre des coureurs de haut niveau comme Joshua Tarling et Primoz Roglic confirme qu’il est sur la bonne voie. Il était également proche des meilleurs grimpeurs. Vous pouvez combler cet écart en trois semaines. Si nous avions pu maintenir le plan initial, nous serions désormais un peu plus avancés. Mais l’écart peut certainement être comblé ».

Tour de France : Au niveau de Pogacar-Vingegaard ? Il dit oui https://t.co/QbqxRCkkNe pic.twitter.com/mRC8GCmnfD — le10sport (@le10sport) June 12, 2024

Un retard sur les meilleurs en haute montagne

Pourtant, le retard d’Evenepoel en haute montagne, qui a de surcroit toujours été son point faible historique, apparaît tel qu’on ne voit pas comment il pourrait se montrer au niveau de Pogacar ou Vingegaard dans trois semaines alors qu’il ne l’a jamais été dans le passé.

« Pour le maillot jaune, nous ne pouvons le laisser de côté »