Cyclisme : Pogacar ? Van Aert garde Montmarte en tête...

Alexandre Higounet

Alors qu'il a lancé sa saison de cyclo cross avec en tête l'idée de préparer au mieux la campagne des classiques flandriennes, Wout Van Aert n'a pas oublié l'épisode de la rue Lepic lors de la dernière étape du Tour de France, où il avait sorti Pogacar de sa roue sur les pavés de Montmartre pour s'en aller gagner en solitaire sur les Champs-Elysées. Et s'y accroche comme une perspective en vue du Tour des Flandres...

Alors qu'il lance sa saison de cyclo-cross comme une préparation en vue de la campagne de classiques du printemps, son grand objectif comme à chaque saison lui qui rêve de remporter enfin le Tour des Flandres et Paris-Roubaix qui se refusent à lui depuis de longues années, Wout Van Aert n'est plus tout à fait le même.

Il a brisé la spirale sur les pavés de Montmartre Complexé depuis plusieurs années par ses défaites à répétition face à Mathieu Van der Poel ou Tadej Pogacar, le champion belge a brisé la spirale l'été dernier sur les pavés de Montmartre lors de la dernière étape du Tour de France, lorsqu'il a sorti littéralement de sa roue le maillot jaune sur la dernière ascension de la rue Lepic pour s'en aller lever les bras en solitaire sur les Champs-Elysées. Certes, Pogacar sortait d'une semaine de souffrance du fait de douleurs au genou, mais le fait est que Van Aert a été le seul à le décrocher, là où personne n'y était parvenu depuis plusieurs années.