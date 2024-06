Tour de France : Pogacar, un plan anti-Vingegaard d'entrée ?

Alexandre Higounet

Le Tour de France débute aujourd’hui en Italie, avec plusieurs étapes corsées dès le départ. Elles pourraient d’ailleurs être le terrain d’une énorme bagarre d’entrée entre les leaders, et ce pour une raison très précise, qui tient en un plan que pourrait avoir mis en place l’équipe UAE. Analyse.

Alors que le Tour s’élance ce samedi de Florence, l’hypothèse qu’une énorme bagarre soit déclenchée lors des premiers jours apparaît tout à fait plausible, pour ne pas dire probable. Elle pourrait tenir en une stratégie anti-Vingegaard que pourrait avoir imaginée l’équipe UAE.

Tour de France : Pogacar fatigué avant le Tour ? https://t.co/7r51qE6ESp pic.twitter.com/adPPEeQ38k — le10sport (@le10sport) June 20, 2024

Pogacar pourrait chercher à écarter Vingegaard au plus vite

En effet, Tadej Pogacar pourrait profiter des premières étapes très vallonnées et sélectives, la première entre Florence et Rimini (206km), avec pas moins de six ascensions répertoriées en 2ème et 3ème catégorie, la deuxième entre Cesenatico et Bologne (199km) avec un final très corsé et 5 ascensions, et enfin la 4ème étape entre Pinerolo et Valloire (139km), cette fois en haute montagne, avec entre autres la montée du Galibier, pour écarter définitivement Vingegaard de la course au maillot jaune avant que le champion danois ne monte en puissance au fil des jours, lui qui manquera forcément de rythme au début du Tour, alors qu’il n’a pas couru depuis sa chute au Tour du Pays Basque. De surcroît, comme il l’a fait à l’occasion du Giro pour s’économiser en vue du Tour de France, si Pogacar écrase la course rapidement, il pourra ensuite entrer en gestion de ses efforts, ce qui lui permettra de limiter la fatigue, qui risque inévitablement de poindre pour lui en troisième semaine, alors qu’il achèvera son deuxième Grand Tour en moins de deux mois.

« Un schéma comme au Giro »