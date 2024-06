Tour de France : Première chute lunaire, la raison est improbable !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Ce samedi marque le grand début du Tour de France 2024. La course a été lancée depuis l'Italie, à Florence, et il y a un favori bien défini. En attendant de connaître le scénario des trois semaines à venir, certains coureurs n'ont pas attendu avant de connaître des mésaventures. Avant le grand départ du Tour, c'est Jan Hirt, coureur tchèque de l'équipe Soudal Quick-Step, qui a connu une première chute et s'est cassé trois dents. En cause : la présence d'un spectateur...

Le départ du Tour de France est chaque année une grande fête. Et pour l'édition 2024, Jan Hirt, coureur tchèque de 33 ans, n'en gardera pas un très bon souvenir. Pour sa deuxième participation après 2020, il a chuté avant même le départ à Florence et a subi de premiers dégâts. Son directeur sportif n'a pas manqué de témoigner sa colère puisque c'est un spectateur qui est en cause dans cet événement.

Première chute et 3 dents cassées

Il n'est pas étonnant de voir des chutes lors d'une course cycliste mais avant le départ, c'est beaucoup plus rare. D'après des informations rapportées par France Télévisions , Jan Hirt a chuté juste avant le départ réel de la première étape entre Florence et Rimini et s'est cassé trois dents à cause d'un sac à dos d'un spectateur qui n'avait pas à se trouver là. Ces dernières années, le Tour de France a été parfois touché par des problèmes avec les spectateurs.



There 100 rules for the team but one with backpack made crashing jan Hirt between the signings and the bus. 😡😡😡.

3 teeth broken pic.twitter.com/gth0T4AqDH — Patrick Lefevere (@PatLefevere) June 29, 2024

Un directeur sportif en colère