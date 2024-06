Tour de France : Il espère un scénario derrière Pogacar-Vingegaard

Alexandre Higounet

Derrière le duo Pogacar-Vingegaard, qui s’est disputé le maillot jaune ces trois dernières années, un troisième larron reste en embuscade, déterminé à tirer son épingle du jeu. Primoz Roglic, le leader de la Red Bull-Bora Hansgrohe, mise pour cela sur un scénario idéal… Analyse.

Alors que la majorité des projecteurs sont braqués sur la rivalité entre Tadej Pogacar et Jonas Vingegaard, qui ont dominé la course ces dernières années, un troisième larron, en embuscade, rêve de créer la surprise, alors qu’il sera fatalement un peu moins surveillé que les deux grands leaders. Primoz Roglic, puisque c’est de lui qu’il s’agit, n’en reste pas moins un prétendant très sérieux à la victoire finale.

« Il y a deux possibilités : soit je gagne, soit je ne gagne pas »

Le leader slovène de la Red Bull-Bora Hansgrohe, vainqueur du Dauphiné Libéré, sait qu’il dispose cette saison d’une belle opportunité, comme il l’a confirmé avant le Grand Départ, dans des propos rapportés par cyclismactu.net : « C'est vrai, j'ai 34 ans, mais je me sens encore jeune. Je ne me prends vraiment pas la tête avec ça. J'ai changé d'équipe pour me donner l'opportunité de gagner le Tour, et il y a maintenant deux possibilités : soit je gagne, soit je ne gagne pas. Et l'année prochaine, il y aura un autre Tour. Je veux juste ne pas avoir de regrets et mettre tout en œuvre ». Interrogé sur les premiers jours, Primoz Roglic sait qu’il faudra être présent d’entrée cette année : « Le Tour dure trois semaines et vous devez être là du premier au dernier jour. Il y aura déjà une grosse bagarre sur les 1ère et 2e étapes, de la grosse montagne avec le Galibier sur l'étape 4, puis le contre-la-montre et l'étape gravel. C'est une première semaine de folie, non ? Et d'autre choses encore plus dures suivront ».

Miser sur la rivalité Pogacar-Vingegaard

Pour Roglic, la stratégie à suivre apparaît claire : rester en embuscade derrière le duo Pogacar-Vingegaard, tant que le champion danois est dans le jeu pour le maillot jaune. Le scénario idéal pour lui serait que le Danois reste longtemps au coude à coude avec Pogacar. Roglic pourrait alors un peu se faire oublier, en retrait de la rivalité entre les deux anciens vainqueurs qui s’épuiseraient à s’attaquer, avant de tenter de les surprendre dans la dernière semaine, d’autant que ses qualités en contre-la-montre devraient lui permettre de ne pas perdre de temps le dernier jour.