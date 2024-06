Tour de France : Vingegaard lance un avertissement à Pogacar !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Trois mois après sa terrible chute, Jonas Vingegaard faisait son grand retour à l'occasion de la première étape du Tour de France. L'occasion pour le Danois de retrouver ses sensations et d'annoncer ses ambitions pour cette Grande Boucle dont il est le double tenant du titre. Et face à l'immense favori Tadej Pogacar, Jonas Vingegaard refuse de s'avouer vaincu.

Le Tour de France s'est élancé samedi et a vu Romain Bardet remporter la première étape et donc endosser le Maillot Jaune. Une grande journée pour le cyclisme français, mais pour les favoris l'important était ailleurs. Pendant que Tadej Pogacar, quatrième de l'étape et immense favori du Tour, tentait d'arracher des bonifications à l'arrivée, Jonas Vingegaard quant à lui se jaugeait pour son grand retour à la compétition, trois mois après sa terrible chute en compagnie de Primoz Roglic et Remco Evenepoel sur le Tour du Pays Basque. Le Danois, qui ne savait pas à quoi s'attendre, s'est montré satisfait de ses jambes et se dit en mesure de jouer le général.

Vingegaard annonce la couleur

« Je suis très heureux du déroulement de la journée. Nous sommes bien sûr un peu déçus de ne pas avoir repris les deux échappés (Bardet et Van den Broek) car Wout (Van Aert, son équipier) était très fort et a gagné le sprint du peloton (3e à 5''), on a manqué un peu de réussite. Mais Wout et moi nous sommes bien sentis donc on peut être heureux de cette performance. Je suis heureux de mes sensations, je peux regarder avec optimisme les trois prochaines semaines. J'ai les jambes pour lutter pour le classement général, mais lutter pour la victoire est encore autre chose », confie le Danois dans des propos rapportés par L'EQUIPE , avant de se projeter sur la 2e étape.

