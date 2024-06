Tour de France : Pogacar frappe fort et annonce la couleur

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Grand favori du Tour de France, Tadej Pogacar a frappé fort dès la deuxième étape. Sur les routes italiennes, le coureur slovène a terminé à 2 minutes 21 du vainqueur du jour Kévin Vauquelin. A l'arrivée, à Bologne, le vainqueur de la Grande Boucle en 2020 et 2021 s'est exprimé sur sa forme du moment.

Deuxième étape et deuxième victoire française sur ce Tour de France. Une première depuis 1968. Après Romain Bardet, c'est au tour de Kévin Vauquelin de tirer son épingle du jeu. Le Français a pris la bonne échappée et est parvenue à se faire la malle sur la route du monastère de San Luca. Cette étape a aussi été marqué par la première explication entre les favoris. Tadej Pogacar et Jonas Vingegaard ont pu se jauger, mais c'est bien le Slovène qui a hérité du maillot jaune.

Pogacar déjà maillot jaune

« J'ai ressenti quelques douleurs, mais c'était une belle étape, un bel effort. Je suis très heureux d'avoir pris le maillot jaune. Je ne suis pas surpris d'avoir vu revenir Remco (Evenepoel) sur Jonas (Vingegaard) et moi à la fin, parce que c'est un top coureur. L'étape était assez normale. Il y a eu une très belle échappée qui a pris plus de dix minutes d'avance, nous avons donc su assez vite que nos chances de victoire étaient assez minces. Nous n'avons pas voulu tuer l'équipe pour disputer la victoire d'étape aujourd'hui » a confié Pogacar dans un entretien accordé à L'Equipe .

« Je suis en bonne condition. »