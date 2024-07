Tour de France : Coup historique, il craque en direct !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Biniam Girmay marque encore l'histoire du cyclisme mondial. Vainqueur de Gand-Wevelgem en 2022 et d'une étape dans le Giro 2022, l’Érythréen est devenu le premier coureur issu de l'Afrique subsaharienne à remporter une étape sur le Tour de France. Ému aux larmes après cette troisième étape, il a tenu à remercier ses supporters.

Biniam Girmay (Intermarché-Wanty) se souviendra de ce 1er juillet 2024. Le coureur érythréen a remporté au sprint cette troisième étape du Tour de France reliant Plaisance à Turin. Il devient par la même occasion le premier coureur d'Afrique subsaharienne à remporter une étape sur la Grande Boucle (deux Sud-Africains avaient déjà levé les mains). Au micro de France T V, Girmay n'a pu retenir ses larmes.

« Cette victoire est pour tous les Africains»

« Depuis que j'ai commencé le cyclisme, j'ai toujours rêvé de faire partie du Tour de France, mais maintenant, je n'arrive pas à y croire, de remporter une étape sur le Tour de France dès ma deuxième année dans un grand sprint massif, pour moi, c'est incroyable. Je veux juste remercier ma famille, ma femme, tous les Érythréens et les Africains, nous devons être fiers, maintenant nous faisons vraiment partie des grandes courses, c'est notre moment, notre heure. Je veux juste dire félicitation à toute mon équipe, parce que nous n'avions pas encore de victoire. Mais maintenant, c'est notre moment, je suis super heureux. Cette victoire est pour tous les Africains » a confié l'ancien vainqueur de Gand-Wevelgem.

Girmay soutenu par tout un peuple