Tour de France : Le pari perdu de Pogacar…

Alexandre Higounet

Alors qu’il était ressorti de la deuxième étape avec le maillot jaune sur le dos, maillot qu'il s'est empressé de perdre le lendemain, Tadej Pogacar pourrait bien être le véritable perdant du combat lancé face à Vingegaard dans le final de l’arrivée à Bologne. Combat dont il pourrait ressortir fragilisé sur le plan mental. Explication.

Au soir de la deuxième étape, qui l’a vu capable de répondre à la pédale à une franche attaque de Pogacar dans le final très escarpé, au point que les deux se sont retrouvés seuls, Jonas Vingegaard pouvait exprimer sa satisfaction, constatant qu’il n’était pas loin d’avoir retrouvé l’intégralité de ses moyens physiques après sa lourde chute au Tour du Pays Basque. Le Danois a notamment déclaré, dans des propos rapportés par cyclismactu.net : « Aujourd’hui (dimanche) a été une très bonne journée pour moi. C’était l’un des jours où je m’attendais à perdre du temps sur Pogacar, donc pouvoir le suivre est une victoire pour moi. C'était une des étapes que je craignais le plus. Nous avons roulé à un rythme rapide dès le début de la montée et UAE Emirates a pris le relais. Quand Pogacar a attaqué, j’ai pu le suivre. Au sommet, j’ai décidé de rouler avec lui. Ma pédale a touché le sol quelque part en cours de route et j’ai repensé aux blessures. Mais je ne dirai pas que j’ai peur dans les descentes. C’est difficile de commencer une course sans savoir où vous en êtes. Je me suis entraîné pendant un mois et demi, donc c’était très difficile de dire où j’en serais. J'ai aussi douté de moi, ce n'est pas un mensonge. Mais maintenant je peux dire que je suis de retour, et j'espère que nous aurons trois bonnes semaines ici. En tout cas, je suis tout près de mon niveau habituel ».

En attaquant aussi fort, Pogacar espérait bien ne pas retrouver Vingegaard dans sa roue

Alors que quelques jours auparavant, l’équipe Visma-Lease A Bike avait jeté un doute sur la participation de Vingegaard, l’hypothèse d’un gros coup de bluff de l’équipe hollandaise prend aujourd’hui une grande consistance. Et dans les rangs du Team UAE, on affirme ne pas en avoir été dupe, à l’image de Pavel Sivakov, équipier de Pogacar, comme rapporté par cyclismactu.net : « Ils ont vraiment bluffé en disant qu'il n'était pas prêt, mais nous non plus on ne le croyait pas vraiment, on savait que s'il s'alignait sur le Tour, c'était pour jouer la gagne ». Tadej Pogacar lui-même a affirmé ne pas avoir cru au bluff autour de Vingegaard : « Dans le circuit final, je me sentais très bien et le rythme était déjà très élevé la première fois dans la montée de San Luca à cause du travail de l'équipe Visma. Puis, la deuxième fois, nous avons décidé d'essayer d’attaquer pour me tester un peu. Jonas Vingegaard a très vite sauté dans ma roue. Je ne suis pas surpris de son niveau ».

Il voit resurgir le fantôme du Vingegaard qui lui a été supérieur

Faut-il croire l’équipe UAE lorsqu’elle affirme ne pas avoir cru au bluff de Vingegaard et qu’elle n’est donc pas surprise de le voir à un tel niveau ? Oui et non. Matxin Fernandez, le directeur sportif du Team UAE, a ainsi indiqué que si Pogacar avait attaqué, c’était pour tester tous les adversaires, et pas seulement Vingegaard. Peut-être, mais au vue de la violence de son attaque, qui a fait qu’il a distancé tous ses autres adversaires, Pogacar espérait forcément que le Danois ne soit pas en mesure de le suivre. Et le fait qu’il soit là a fatalement dû lui mettre un petit coup au moral. A tel point qu’il n’est pas impossible d’émettre l’hypothèse que le Slovène ressort perdant de cette deuxième étape, qui pourrait avoir fait resurgir devant lui le fantôme du Vingegaard qui lui était supérieur ces deux dernières années…