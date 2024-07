Tour de France : La crainte de Jonas Vingegaard

Alexandre Higounet

Au sortir de la deuxième étape, après avoir répondu à une première attaque de Tadej Pogacar, ce qui confirme que son niveau de forme est déjà très au point malgré ses blessures après sa lourde chute au Tour du Pays Basque, Jonas Vingegaard a exprimé sa satisfaction, tout en avouant qu’il avait une très grande crainte.

Le premier week-end de ce Tour 2024 s’annonçait décisif pour Jonas Vingegaard, qui avait pris le départ sans avoir disputé le moindre jour de course depuis sa lourde chute au Tour du Pays Basque et qui avait vu sa préparation fatalement perturbée par ce terrible évènement.

Tour de France : Pogacar frappe fort et annonce la couleur https://t.co/sTobaJI5P9 pic.twitter.com/OGleROIcTy — le10sport (@le10sport) June 30, 2024

Vingegaard avait peur de perdre d’entrée un temps fatal pour le maillot jaune

S’il n’a pas bougé lors de la très exigeante première étape, Tadej Pogacar a attaqué comme on pouvait s’y attendre dans le final de la deuxième étape, marqué par plusieurs ascensions très difficiles, pour tenter d’assommer son rival danois d’entrée au cas où il ne soit pas encore au top. Au final, le maillot jaune sortant a répondu présent, étant même le seul à pouvoir suivre le Slovène dans son attaque. Au terme de l’étape, Jonas Vingegaard se montrait satisfait, avouant au passage la grosse crainte qu’il avait au départ de cette deuxième étape, à savoir d’y perdre un temps fatal pour le maillot jaune.

« Une des étapes que je craignais le plus »