Tour de France : Le coup de bluff de Vingegaard est révélé

Personne ne s'attendait à voir Jonas Vingegaard à un tel niveau. Lors de l'attaque de Tadej Pogacar durant cette deuxième étape du Tour de France ce dimanche, le coureur danois a sauté sur la roue de son concurrent slovène. Le Français de la UAE Team Emirates, Pavel Sivakov n'est pas surpris par le tenant du titre.

Tadej Pogacar est l'un des grands gagnants de cette deuxième étape avec Kévin Vauquelin. Le coureur slovène est parvenu à se détacher et a prendre suffisamment de distances sur Romain Bardet pour empocher le maillot jaune. Mais le danger guette. Richard Carapaz, Remco Evenepoel et Jonas Vingegaard sont dans le même temps. Le tenant du titre semble bien en jambe, trois mois après sa lourde chute au Tour du Pays Basque.

« Ils ont vraiment bluffé »

Coureur français de la UAE Team Emirates, Pavel Sivakov estime que la Team Jumbo Visma a bien caché son jeu avant le début du Tour de France. « Ils ont vraiment bluffé en disant qu'il n'était pas prêt, mais nous non plus on ne le croyait pas vraiment, on savait que s'ils s'alignent sur le Tour, c'était pour jouer la gagne » a-t-il confié dans des propos rapportés par Cyclism Actu.

Début de règne pour Pogacar ?