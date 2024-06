Tour de France : «C'est fini», Romain Bardet balance après la première étape !

Amadou Diawara

Ce samedi, Romain Bardet a remporté la première étape du Tour de France. Le Français hérite donc du maillot jaune. Malgré tout, Romain Bardet refuse de changer ses plans pour son avenir. En effet, le coureur de DSM-Firmenich PostNL compte toujours mettre un terme à sa carrière.

Romain Bardet a créé la surprise en s'adjugeant la première étape du Tour de France ce samedi. Le Français a devancé son partenaire Frank Van Den Broek (DSM-Firmenich PostNL), Wout Van Aert (Visma Lease a Bike), Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) et Maxim Van Gils (Lotto Destiny). Grâce à sa victoire, Romain Bardet hérite du maillot jaune. Une première depuis le début de sa carrière. Alors qu'il a déjà soufflé ses 33 bougies, le coureur de DSM-Firmenich PostNL a décidé de prendre sa retraite après le Critérium du Dauphiné l'année prochaine. Et malgré sa grosse performance de ce samedi, il ne compte pas revenir sur sa décision. Ce Tour de France sera bel et bien son dernier, comme il l'a affirmé au micro de France 2.

Tour de France : Première chute lunaire, la raison est improbable ! https://t.co/gLhr5KeIuK pic.twitter.com/8a4VG9eXHW — le10sport (@le10sport) June 29, 2024

«Je voulais finir au top»

« Clairement, quand je venais sur le Tour c'était dans un tunnel, il y'avait la pression du général, les attentes etc et ça ça m'a rongé, j'ai la chance qu'ici en tant que leader de l'équipe on me laisse toute la liberté d'y aller à fond un jour et de me relever complètement le lendemain et de faire gruppetto, un peu comme Thomas. Je pense qu'à 33 ans, il n'est jamais trop tard et ça porte ses fruits avec un peu de réussite » , a confié Romain Bardet, avant d'en rajouter une couche.

«C'est une consécration et maintenant c'est fini»