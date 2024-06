Tour de France : C'est terminé pour Bardet, «c'était une expérience extraordinaire»

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Au lendemain de sa victoire lors des débuts de ce Tour de France 2024, Romain Bardet a terminé 22e de la deuxième étape du jour, reliant Cesenatico et Bologne et remportée par un autre Français, Kévin Vauquelin. Tadej Pogacar s’est emparé du maillot jaune, ce qui n’a pas semblé atteindre Bardet.

« Je vais essayer de survivre demain. Ce qui va être dur car quinze secondes, c'est très peu si Pogacar y va à fond. » Roman Bardet avait vu juste ce samedi après s’être emparé du maillot jaune grâce à sa victoire sur la première étape du Tour de France 2024 entre Florence à Rimini. Ce dimanche, c’est un autre coureur tricolore qui s’est imposé en Italie, Kévin Vauquelin, tandis que Bardet a quant à lui terminé 22e. De quoi permettre à Tadej Pogacar de prendre la tête du classement général, comme s’y attendait le Français de la DSM-Firmenich PostNL.

« Je ne vois pas ce que je pouvais faire de plus »

« C'est six secondes, c'est dommage, c'est comme ça, et à la fois je ne vois pas ce que je pouvais faire de plus. C'est le destin , a confié Romain Bardet après la deuxième étape du Tour de France 2024 reliant Cesenatico et Bologne, dans des propos rapportés par L’Équipe. J'ai fait une belle montée, à mon niveau. J'avais vraiment très mal aux jambes aujourd'hui, mais je me suis battu. L'équipe a fait un super boulot autour de moi. Quand (Tadej) Pogacar est parti, c'était un four, j'étais à mon niveau. Avec douze kilomètres dans le final au lieu de dix, je pense que ça l'aurait fait (pour sauver son maillot jaune), mais il n'y a pas de regrets, j'ai passé une belle journée. Ce qui est pris est pris . »

« C'était une expérience extraordinaire »