Tour de France : Avec le Maillot Jaune, Bardet annonce la couleur

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Samedi, le Tour de France a connu le grand départ de l'édition 2024 à Florence. Et à l'issue de cette première étape qui se terminait à Rimini, c'est Romain Bardet qui a levé les bras en première position sur la ligne d'arrivée. Le cycliste français, l'un des meilleurs de sa génération, dispute sa dernière Grande Boucle avant sa retraite en 2025 et il est parvenu à porter le maillot jaune pour la première fois de sa carrière. S'il a terminé deux fois sur le podium final du Tour dans sa carrière, il ne s'attend pas à rêver.

C'est une grosse surprise à laquelle on ne s'attendait pas forcément. Alors qu'il a annoncé la fin de sa carrière pour l'année prochaine, Romain Bardet dispute son dernier Tour de France et il a réussi à remporter la première étape de l'édition 2024, lui offrant alors le maillot jaune. A 33 ans, le cycliste français de la DSM-Firmenich PostNL arrache l'un de ses plus beaux succès et il possède donc une légère avance sur les favoris du Tour, arrivés une dizaine de secondes derrière lui et son coéquipier qui l'a amené vers la victoire.

«Je vais en profiter et donner le meilleur de moi-même

Cette année le parcours du Tour de France promet aux coureurs un démarrage en force avec des étapes difficiles dès les premiers jours. A ce jeu-là, Romain Bardet a été le plus malin samedi pour s'adjuger le maillot jaune après la première étape, surprenant le peloton des favoris. Il ne faudra pas s'attendre au grand rêve : le Français ne joue pas le général cette année. « Je vais essayer de survivre demain (aujourd'hui). Ce qui va être dur car quinze secondes, c'est très peu si Pogacar y va à fond. Après, avec les jambes que j'avais aujourd'hui (samedi), je pense que je ne basculerai pas trop loin (à la côte de San Luca). De toute façon, je ne vais pas me remettre la pression d'un classement général. Je vais en profiter et donner le meilleur de moi-même. C'est déjà fou ce qui est arrivé, il faut garder les pieds sur terre » a-t-il confié pour L'Equipe .

«Je n'ai plus l'envie ni les jambes pour être là sur trois semaines»