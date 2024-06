Mbappé : Le Real Madrid prépare encore une folie

La rédaction

C'est officiel depuis un peu plus d'une semaine, Kylian Mbappé sera un joueur du Real Madrid la saison prochaine. Le club l'a communiqué de façon officielle tandis que le joueur a également confirmé en conférence de presse. Reste désormais à savoir quand l'attaquant français sera présenté par son nouveau club. Et une date semble avoir été choisie.

Depuis la semaine dernière, le mystère est levé. Kylian Mbappé sera bien un joueur du Real Madrid à partir du 1er juillet. L'attaquant français quitte donc le PSG après sept saisons et a signé un contrat jusqu'en 2029 avec le club merengue. Néanmoins, il existe toujours une interrogation. Quand sera-t-il présenté officiellement à Madrid ?

Mbappé présenté en grandes pompes le 16 juillet ?

Et la réponse semble désormais connue. En effet, Relevo annonçait ce mercredi que Kylian Mbappé serait présenté le 16 juillet à Madrid, une date que confirme Le Parisien qui dévoile le plan du club pour cette présentation. L'attaquant français devrait être seul à Santiago Bernabeu, sans les autres recrues, dans une enceinte quasi-pleine puisque 85 000 personnes sont attendues, comme pour Cristiano Ronaldo en 2009. Un engouement impressionnant.

Mbappé d'abord concentré sur l'Euro avec les Bleus