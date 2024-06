Mercato : Un transfert à 50M€ va sauver le PSG ?

Benjamin Labrousse

La bataille du mercato estival se poursuit pour le PSG, qui s’intéresse de très près à Julian Alvarez. Si le buteur argentin pourrait quitter Manchester City cet été, Chelsea pourrait rapidement devenir un concurrent au club parisien dans ce dossier. Néanmoins, le transfert d’un crack de Premier League à 50M€ pourrait bien faire les affaires de Paris sur cette opération. Explications.

Attentif au marché des attaquants pour cet été, le PSG a jeté son dévolu sur Julian Alvarez. Âgé de 24 ans, l’Argentin pourrait quitter Manchester City, notamment en raison d’une volonté du joueur d’obtenir du temps de jeu. L’intérêt parisien, bien présent, devra cependant être accompagné d’une offre conséquente afin de faire plier les Citizens à en croire les dernières indiscrétions de Ben Jacobs.

Manchester City attend 83M€ pour Alvarez

« Manchester City a obtenu 45 millions de livres et 40 millions de livres pour Sterling et Palmer respectivement, et le prix d'Alvarez serait nettement plus élevé. Pour l'instant, il n'y a pas de chiffre précis, mais on estime qu'il s'agit d'un montant de plus de 70 millions de livres (83M€). Le Paris St-Germain s'intéresse concrètement au joueur, qui dispose d'un budget après le départ de Kylian Mbappé » , a récemment expliqué le journaliste anglais auprès de CaughtOffside .

« Jhon Duran pourrait être préféré à Alvarez »