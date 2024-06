Mercato : Un buteur va échapper au PSG ?

Thomas Bourseau

Le PSG cherche le meilleur moyen d’oublier Kylian Mbappé sur le marché des transferts. Julian Alvarez serait une option étudiée par les dirigeants parisiens qui témoigneraient néanmoins d’un réel avantage du Real Madrid au vu de la préférence du principal intéressé. Le champion du monde argentin de Manchester City aurait pris une grosse décision pour son avenir.

Julian Alvarez (24 ans) est l’un des attaquants qui disposent d’une belle cote sur le marché des transferts. Le Paris Saint-Germain est en quête d’un successeur à Kylian Mbappé parti vivre son rêve au Real Madrid après sept années passées au club. The Athletic l’affirme, le PSG en pincerait pour l’international argentin sacré champion du monde au Qatar en 2022. Mais ce n’est pas tout. Le Paris Saint-Germain serait confronté à Chelsea et à l’Atletico de Madrid dans la course à la signature de Julian Alvarez.

Le PSG doublé par le Real Madrid pour Julian Alvarez ?

Contractuellement lié au Manchester City de Pep Guardiola jusqu’à l’été 2028, Julian Alvarez ne se sent pas pressé de vivre une expérience ailleurs pour le moment comme l’atteste sa dernière sortie médiatique sur son avenir. « Je suis calme, je me sens bien et je suis heureux à Manchester City... et nous verrons ce qui se passera ». Néanmoins, selon The Athletic, Alvarez serait depuis plusieurs mois ouvert à l’idée de quitter Manchester City. Bonne nouvelle pour le PSG ? Pas vraiment puisque le média britannique confie qu’en cas de changement d’air, Julian Alvarez tenterait coûte que coûte de relever le challenge Real Madrid qui serait sa priorité actuelle.

Pas de départ de Manchester City pour Alvarez cet été ?