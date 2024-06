Mercato - PSG : La guerre est déclarée pour un crack de Guardiola ?

Thomas Bourseau

Le mercato estival a repris ses droits le 10 juin dernier en France. L’occasion pour le PSG de bâtir son effectif post Kylian Mbappé avec Julian Alvarez entre autres? C’est du moins la tendance du moment. Cependant, le Paris Saint-Germain serait contraint de se frotter à Chelsea et à l’Atletico de Madrid pour le buteur de Manchester City.

Julian Alvarez (24 ans) prend de plus en plus de place dans les plans de Pep Guardiola à Manchester City. Contractuellement lié aux Skyblues jusqu’en juin 2028, l’avant-centre argentin aurait été approché par les dirigeants du PSG dans le cadre d’un éventuel transfert pour cet été d’après le journaliste Fabrizio Romano. Le comité directeur du Paris Saint-Germain cherche toujours à combler le vide que Kylian Mbappé a laissé derrière lui avec son départ au Real Madrid.

Intérêt confirmé du PSG pour Julian Alvarez ?

Et maintenant ? L’intérêt du PSG pour Julian Alvarez serait bel et bien d’actualité. The Athletic a confirmé la tendance ces dernières heures. Toutefois, le Paris Saint-Germain ne ferait pas cavalier seul actuellement dans la course à la signature d’Alvarez.

Transfert à 20M€ au PSG, un accord a été trouvé https://t.co/657HhvaosX pic.twitter.com/uWPCBdIiLJ — le10sport (@le10sport) June 11, 2024

Chelsea et l’Atletico de Madrid dans le coup pour Alvarez ?

Le mercato estival a ouvert ses portes lundi 10 juin en France. Il en sera de même le 14 juin en Angleterre et le 1er juillet en Espagne. Néanmoins, Chelsea et l’Atletico de Madrid sembleraient d’ores et déjà se préparer à toute éventualité dans le feuilleton Julian Alvarez. Reste à savoir si Manchester City acceptera de céder son international et champion du monde argentin.