Transferts : Il répond au PSG en public !

La saison vient à peine de se terminer, mais Luis Campos est déjà au travail pour renforcer le groupe de Luis Enrique. Le conseiller sportif du PSG serait en quête d'un latéral gauche pour épauler Nuno Mendes et aurait activé la piste menant à Guilherme Arana. Présent en conférence de presse, le joueur a eu l'occasion de s'exprimer sur cet intérêt.

Les chantiers sont nombreux pour Luis Campos. Entre la succession de Kylian Mbappé, le milieu de terrain, le secteur défensif, le conseiller sportif du PSG va devoir se montrer convaincant lors du prochain mercato estival. En coulisses, il aurait bouclé une première opération. Gardien du Krasnodar, Matvey Safonov aurait donné son accord au club parisien. Il devrait signer un contrat de quatre ans.

Le PSG se renseigne sur un joueur brésilien

Avec le départ de Layvin Kurzawa et la fragilité de Nuno Mendes, Luis Campos aimerait, aussi, attirer un latéral gauche plutôt expérimenté. Selon les informations d 'ESPN et du journaliste brésilien Jorge Nicola, le responsable parisien aurait demandé des renseignements sur Guilherme Arana. Ce joueur de 27 ans n'est pas un inconnu en Europe puisqu'il avait déjà évolué sous les couleurs du FC Séville et de l'Atalanta Bergame. Aujourd'hui sous contrat avec l'Atlético Mineiro, Arana a eu l'occasion de se prononcer sur un possible retour sur le vieux continent.

« Je suis très heureux à l'Atlético »