Mercato : Il va lâcher sa réponse, le PSG ne va pas aimer

Voyageant depuis deux ans maintenant, Xavi Simons est attendu au PSG après l’Euro avec les Pays-Bas pour soit y rester soit repartir en prêt. Et il semblerait que la seconde option soit privilégiée par le milieu offensif et plus particulièrement au Bayern Munich. Explications.

Après une pige au PSV Eindhoven où il a prouvé les promesses placées en lui, c’est au RB Leipzig que Xavi Simons (21 ans) a brillé en prêt cette saison. Appartenant au PSG, Simons doit donner son verdict aux dirigeants parisiens concernant son choix pour la saison prochaine. En parallèle, tout serait clair dans l’esprit du comité directeur du Paris Saint-Germain.

«L'intention du PSG est de conclure un accord de prêt pour Xavi Simons si le joueur veut partir»

C’est du moins ce que Fabrizio Romano a confié pendant le dernier Here We Go Podcast . « Le plan initial du Barça était de rester très discret pour tenter quelque chose de secret afin d'obtenir le feu vert pour un prêt du Paris Saint-Germain. Le PSG ne veut pas vendre Xavi Simons cet été. L'intention du PSG est de conclure un accord de prêt pour Xavi Simons si le joueur veut partir ».

«L'attente de Xavi Simons est d'être prêté la saison prochaine»

Et qu’en pense le joueur ? Le journaliste italien ne s’en est pas caché : Xavi Simons veut effectuer à nouveau un prêt à l’étranger, loin du PSG. « Et l'attente de Xavi Simons est d'être prêté la saison prochaine, mais pas d'être transféré définitivement. Le Barça espérait quelque chose de très secret pour que cela se produise. Mais aujourd'hui, de nombreux clubs sont entrés dans la course.Il y a Leipzig, qui espère toujours garder le joueur au club pour une saison supplémentaire. Et puis, il y a le Bayern. Ils sont entrés dans la course avec Leipzig et le Barça, mais aussi avec des clubs de Premier League. Le Bayern veut vraiment Xavi Simons avec son directeur sportif Max Eberl, celui-là même qui a fait venir le joueur à Leipzig il y a un an lorsqu'il y travaillait ».

Le Bayern Munich pour Xavi Simons ?

Un prêt au Bayern Munich grâce à Max Eberl ? Le directeur sportif du géant de Bundesliga pourrait parvenir à ses fins si l’on en croit Fabrizio Romano. « Le sentiment était fantastique, tout comme la saison. Et maintenant, Xavi Simons est très tenté par de nombreuses possibilités, y compris le Bayern ».