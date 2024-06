Transfert de Mbappé : Une star du Real Madrid va en faire les frais

Thibault Morlain

Ça a été officialisé il y a maintenant quelques jours, Kylian Mbappé est un joueur du Real Madrid. La Casa Blanca a réalisé un sacré coup en mettant la main sur le capitaine de l’équipe de France, le tout pour 0€. Reste maintenant comment Carlo Ancelotti va articuler son équipe la saison prochaine avec Mbappé. Alors que des questions se posent notamment sur la concurrence entre Vinicius Jr et l’ancien du PSG, c’est finalement Jude Bellingham qui pourrait être impacté au Real Madrid.

Le Real Madrid a donc annoncé l’arrivée de Kylian Mbappé, mais ce sont également les problèmes qui débutent pour Carlo Ancelotti. En effet, l’entraîneur merengue va devoir trouver la bonne solution pour faire cohabiter toutes ses stars à l’instar de Vinicius Jr, Rodrygo ou encore Jude Bellingham. Alors que les deux Brésiliens semblaient être les plus concernés par l’arrivée de Mbappé et l’impact de la position du Français, c’est finalement Jude Bellingham qui pourrait en faire les frais.



Mercato : Mbappé a recalé le Real Madrid et Zidane ! https://t.co/8tKC5uW4kU pic.twitter.com/2Zd4mdBJlt — le10sport (@le10sport) June 8, 2024

« Vinicius Jr ? Il a fait une saison pour être le numéro 1 »

Tandis que Vinicius Jr et Kylian Mbappé ont une préférence pour le poste d’ailier gauche, Ruben De la Red estime que le Brésilien ne bougera pas de sa position malgré l’arrivée du Français. « Vinicius Jr ? Il a fait une saison pour être le numéro 1 ou pour être parmi les 2 ou 3 meilleurs. Avec sa saison, on peut dire qu’il est le meilleur en Europe. Je pense que Vinicius va continuer à jouer au même poste. Je ne pense pas qu’il changer », a-t-il expliqué pour AS .

« Celui qui va changer de position, c’est Bellingham »