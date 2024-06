Mercato : Il réclame un transfert à l’OM et prévoit du lourd !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Révolution à venir à l'OM. Désireux de réduire sa masse salariale, le club marseillais devrait faire le ménage cet été et se séparer de plusieurs éléments. Dans le sens des arrivées, Pablo Longoria va tenter d'identifier quelques opportunités. Et selon le journaliste Benjamin Courmes, le dirigeant pourrait réaliser un joli coup en Ligue 1.

Attention ménage à l'OM ! Comme indiqué par L'Equipe , il faut s'attendre à de nombreux départs cet été. Huitième la saison dernière, le club phocéen se dirige vers une cure d'austérité. Peu de joueurs seront retenus. Dans le sens inverse, quelques jolis coups pourraient renforcer cette équipe. Pour Benjamin Courmes, l'un d'eux se trouve en Ligue 1, et plus précisément à Montpellier.

Savanier, le gros coup de l'été ?

A en croire le journaliste de Football Club Marseille, Téji Savanier pourrait faire le plus grand bien à l'OM la saison prochaine. « C’est le premier joueur qu’il faut qu’on recrute. Il faut recruter les meilleurs de chaque club. Moi je veux faire comme avant. Les vieilles bonnes recettes de grand-mère. Je veux un vrai joueur de foot, un vrai joueur de foot à l’ancienne. Mais tu le mets à côté d’un nouveau joueur de foot FIFA 2024, en fait y’a pas photo, car le mec il sait tout faire. Est ce que dans cette équipe-là, on a un vrai joueur de foot à l’OM, là, aujourd’hui, un mec solide ? » a-t-il confié.

« Tu le mets à l’OM, c’est le meilleur joueur du club »