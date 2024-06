Mercato - Real Madrid : À peine arrivé, il est accueilli en roi !

Thomas Bourseau

18 mois après l’annonce de son transfert au Real Madrid, Endrick va légalement avoir le droit de porter les couleurs merengue à partir de cet été, qui est celui de sa majorité. L’international brésilien va retrouver Vinicius Jr et Rodrygo Goes. Ce dernier lui a d’ailleurs fait passer un message plein de bienveillance.

En décembre 2022, le Real Madrid prenait le dessus sur Chelsea, le FC Barcelone et surtout le PSG. En effet, alors qu’Endrick flambait à Palmeiras, l’attaquant brésilien qui soufflera sa 18ème bougie en juillet prochain faisait le choix de s’engager en faveur du Real Madrid.

Endrick va enfin arriver au Real Madrid

Comme le règlement de la FIFA le stipule, Endrick a dû prendre son mal en patience jusqu’à sa majorité pour quitter le Brésil et rejoindre le Vieux Continent. Après la Copa América avec la Seleçao , l’avant-centre rejoindra le Real Madrid comme Kylian Mbappé, en tant que recrue estivale de la Casa Blanca . De quoi remplir de joie son compatriote et futur coéquipier chez les Merengue qu’est Rodrygo Goes.

Mbappé en danger après son arrivée ? Le Real Madrid se lâche https://t.co/vEySowWx8V pic.twitter.com/AR8A0567VL — le10sport (@le10sport) June 8, 2024

«Au Real Madrid, je l’aiderai, tout comme Vini l’a fait avec moi»