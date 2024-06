Mercato : Le Real Madrid dévoile son premier cadeau pour Mbappé

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Après l'officialisation de son arrivée au Real Madrid, Kylian Mbappé est attendu en Espagne, où il va démarrer une nouvelle aventure. Convoité depuis très longtemps par le club merengue, l'attaquant de 25 ans est devenu ces dernières années l'un des meilleurs joueurs du monde. Et forcément, on tient à l'accueillir comme il se doit à la Maison-Blanche.

Après un feuilleton qui aura duré pendant de longs mois, Kylian Mbappé évoluera bien sous les couleurs du Real Madrid la saison prochaine. Le natif de Paris sait qu'il sera très attendu sur le terrain dans quelques mois, et le club semble vouloir mettre tout en œuvre pour qu'il se sente bien. Ce vendredi, le numéro de sa chambre à Valdebebas a été dévoilé.

Mbappé très attendu par son club

Courtisé par le Real Madrid depuis des années, Kylian Mbappé voit le club espagnol lui faire un premier cadeau avant son arrivée en Espagne. En effet, ce vendredi, une vidéo de la chambre qu'occupera l'attaquant français a été dévoilée par le média espagnol Conexion Deportiva . Ce sera donc la numéro 103 au célèbre centre d'entraînement du club situé dans le quartier de Valdebebas. Une chambre qui donne directement sur les terrains d'entraînements.

#7Jun | 🚨EXCLUSIVA🚨Aquí les muestro la habitación que ha preparado el Real Madrid para Kylian Mbappé en la Ciudad Deportiva en Valdebebas. ℹ️ @CDeportivaES pic.twitter.com/p8xUlRu7ue — Diego Mengual (@MengualEnLinea) June 7, 2024

Un public à convaincre

L'annonce de cette arrivée était attendue et elle a forcément des répercussions différentes en France et en Espagne. Kylian Mbappé n'a pas convaincu tout le monde au PSG, et au Real Madrid, il devra se rattraper après avoir fait faux bond aux supporters en 2022.