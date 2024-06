PSG : Mbappé se fait clasher par un ex-coéquipier !

La rédaction

Kylian Mbappé fait décidément les gros titres cette semaine. Après l’annonce de sa venue au Real Madrid ce lundi, l’attaquant a d’abord vidé son sac à propos du PSG lors d’une conférence de presse avec l’équipe de France. Le désormais ex-parisien s’est également fendu d’une déclaration au sujet de l’Euro qui n’a pas plus à tout le monde. Leandro Paredes, ancien coéquipier du Bondynois, lui a froidement répondu.

Kylian Mbappé semble nager en plein bonheur. Après avoir vu son arrivée au Real Madrid être officiellement confirmée par les Merengue , le Champion du Monde 2018 a affiché un très bon visage lors du premier match de préparation des Bleus contre le Luxembourg, auteur d’un but et d’une passe décisive. Alors que les tricolores s’apprêtent désormais à défier le Canada, l’avant-centre a expliqué que selon lui, l’Euro était une compétition plus difficile à remporter que la Coupe du Monde. Et cela n’a pas vraiment plus à Leandro Paredes.

Il annonce du lourd pour Mbappé en Allemagne ! https://t.co/F22PoIqSuY pic.twitter.com/USvltoGFCF — le10sport (@le10sport) June 6, 2024

Leondro Paredes répond à Kylian Mbappé

Dans des propos relayés par DSports , Leandro Paredes ne tient pas à hiérarchiser les trophées qu’il a gagnés en sélection. Pour le milieu de terrain, chaque compétition semble aussi difficile que l’autre : « Il a eu la chance de gagner une Coupe du Monde mais pas encore l’Euro. Nous avons soulevé la Copa América, la Finalissima et la Coupe du Monde. Nous savons à quel point c’est exigeant et difficile. Nous pensons à nos exploits. Chacun est libre de penser et dire ce qu’il veut ensuite. »

Une relation qui semble bien froide