Mbappé : Des sanctions à prévoir contre le PSG ?

La fin de l'histoire entre le PSG et Kylian Mbappé est plus houleuse que jamais. On a encore pu le voir ce mardi en conférence de presse avec le désormais joueur du Real Madrid qui a réglé ses comptes avec Nasser Al-Khelaïfi notamment. Mais d'autres problèmes existent entre Mbappé et le PSG, notamment d'ordre financier.

Et si le PSG et Kylian Mbappé se retrouvaient prochainement... devant les tribunaux ? Alors que le joueur de 25 ans s'est engagé avec le Real Madrid, il n'en a pas complètement terminé avec le club de la capitale. En effet, son départ du PSG fait l'objet de certaines polémiques étant donné notamment que Mbappé n'aurait pas été payé ces derniers mois.



« Le dossier pourrait avoir des suites juridiques »

Ce conflit entre le PSG et Kylian Mbappé pourrait bien se régler devant la justice et cela pourrait être synonyme de sanctions pour le club de la capitale. Journaliste pour Le Parisien , Laurent Perrin a expliqué à ce sujet : « Le dossier pourrait avoir des suites juridiques si son salaire d'avril n'est pas versé. C'est en ce moment l'objet de discussions entre les avocats des deux parties ».

« Ce qu'il s'est passé pourrait être assimilé à du harcèlement »