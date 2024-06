PSG : Deschamps invité à imiter Luis Enrique, Riolo craque en direct

Hugo Chirossel

Lors de la victoire face au Luxembourg mercredi soir (3-0), Bradley Barcola a honoré sa première sélection en équipe de France. L’ailier du PSG s’est illustré par une passe décisive pour Kylian Mbappé et selon Florent Gautreau, il devrait être titularisé par Didier Deschamps, aux côtés du nouvel attaquant du Real Madrid et Ousmane Dembélé, ce qui ne semble pas plaire à Daniel Riolo.

Bradley Barcola s’est fait remarquer pour sa grande première en équipe de France. Entré en jeu à dix minutes de la fin contre le Luxembourg mercredi soir, l’ailier du PSG a offert une passe décisive à Kylian Mbappé, sur le troisième et dernier but des Bleus . « C'est une fierté, j'attendais beaucoup ce match pour montrer ce que je peux faire. Je suis content, j'ai fait une passe décisive et on a gagné 3-0. Pas de pression, j'ai tout donné. C'est une grande fierté, en plus, gagner comme ça, c'est magnifique », a confié Bradley Barcola après la rencontre.

«Je ne sais pas comment on peut se faire manger le cerveau à ce point-là»

Alors qu’il a réussi à s’imposer cette saison sous les ordres de Luis Enrique, Bradley Barcola mériterait d’être titulaire aux côtés de Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé en équipe de France, selon le journaliste Florent Gautreau. Ce qui reformerait l’attaque du PSG. « Je ne sais pas ce qui s'est passé cette année avec Luis Enrique et Barcola, mais on est en vrille complet. Je ne sais pas comment on peut se faire manger le cerveau à ce point-là », a répondu Daniel Riolo à cette éventualité, dans l’ After Foot sur RMC .

«Comment imaginer que le PSG est la solution pour les Bleus ?»