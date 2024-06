PSG : Mbappé est «libéré», grande annonce !

Thomas Bourseau

Kylian Mbappé a mis un terme à sa collaboration avec le PSG après sept années de vie commune. Place au Real Madrid pour le champion du monde tricolore qui a avoué avoir vécu une saison noire en interne. De retour en équipe de France avec un but et un doublé de passes décisives, Mbappé a reçu un énorme soutien de Didier Deschamps.

Kylian Mbappé a vécu une saison plus que compliquée au PSG. En conférence de presse mardi avec l’équipe de France, le capitaine des Bleus disait que Luis Campos et Luis Enrique, respectivement conseiller football et entraîneur du PSG, l’avaient tout bonnement « sauvé » lorsque les hautes instances du club parisien ne voulait plus le faire jouer en raison de son refus de signer une prolongation de contrat. « On me l'a dit en pleine face, on m'a parlé violemment. Luis Enrique et Luis Campos m'ont sauvé. Je n'aurais pas remis un pied sur le terrain sans eux ».

«C’est un grand soulagement. Je suis très content»

Cependant, la saison s’est terminée avec un titre de champion de France et la Coupe de France pour Kylian Mbappé au PSG. Place au Real Madrid pour les cinq prochaines saisons comme l’a attesté le communiqué du club merengue lundi soir. En conférence de presse, Mbappé annonçait une véritable libération face aux journalistes au moment d’évoquer la fin de son aventure au PSG et le nouveau chapitre de sa carrière qu’il va ouvrir avec le Real Madrid. « C'est un immense plaisir et un rêve qui se réalise. C'est le club où j'ai toujours rêvé d'être. J'y vais avec beaucoup d'excitation et beaucoup d'humilité. C’est un grand soulagement. Je suis très content ». Mbappé s’est dit « libéré ».

Mbappé s'en va, le PSG tient déjà son remplaçant ? https://t.co/OFXyO3P0B1 pic.twitter.com/jZsAGbBK92 — le10sport (@le10sport) June 6, 2024

