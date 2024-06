Mercato - PSG : Son avenir à Paris est scellé après le départ de Mbappé !

Thibault Morlain

Conseiller sportif du PSG depuis l'été 2022, Luis Campos a vu son nom faire l'objet de nombreuses rumeurs ces derniers mois. L'avenir du Portugais a posé beaucoup de questions étant donné que certains annonçaient qu'il était lié à celui de Kylian Mbappé. Mais au contraire de celui qui s'est engagé avec le Real Madrid, Campos ne devrait pas quitter le PSG.

Après 7 ans au PSG, Kylian Mbappé a fait ses valises, s'engageant au Real Madrid. Ce départ pourrait-il en impliquer d'autres à Paris ? Les regards se sont tournés vers Luis Campos, le conseiller sportif parisien. En effet, il a été régulièrement expliqué que l'avenir du Français et celui du Portugais étaient liés au PSG. Il n'en serait finalement rien...

Campos va rester... et prolonger ?

Alors que Luis Campos aurait donc pu quitter le PSG comme Kylian Mbappé, son avenir s'écrira bel et bien avec le club de la capitale. A l'occasion d'un chat pour Le Parisien , le journaliste Laurent Perrin a fait savoir : « Luis Campos reste en poste et une prolongation au-delà de 2025 est même évoquée ».

Le PSG «mise sur la stabilité»