Mercato : Mbappé va briser une alchimie au Real Madrid !

Thomas Bourseau

Kylian Mbappé a décidé de fermer le chapitre PSG pour en entamer un nouveau au Real Madrid. Le champion du monde va chambouler l’organisation de Carlo Ancelotti et pourrait notamment menacer le statut de Rodrygo Goes qui combine à merveille avec Jude Bellingham et Vinicius Jr cette saison. Explications.

Kylian Mbappé n’est plus un joueur du PSG. En effet, comme il l’annonçait le 10 mai dernier par le biais d’une vidéo publiée sur son compte Instagram , il était temps de tourner la page de sept saisons au Paris Saint-Germain. C’était certes un secret de polichinelle, mais le Real Madrid a communiqué sur l’arrivée de Mbappé et sa signature au club pour les cinq prochaines années lundi soir.

«Carlo Ancelotti ne voudra pas déséquilibrer son équipe avec quatre joueurs à vocation offensive»

Dans la foulée, Kylian Mbappé a partagé son ressenti sur Instagram en affirmant que rejoindre le Real Madrid était pour lui un « rêve devenu réalité » . Et à la Casa Blanca , il se pourrait que le rêve de Kylian Mbappé scelle quelque peu le sort d’une star : Rodrygo Goes. « Carlo Ancelotti ne voudra pas déséquilibrer son équipe avec quatre joueurs à vocation offensive. Il y a donc de très fortes chances pour que le Real joue avec Bellingham dans l'axe en soutien de Vinicius et Mbappé. Rodrygo, qui sort d'une superbe saison, a vraiment du souci à se faire » . a assuré Laurent Perrin, journaliste du Parisien .

Officiel : Mbappé imite Zidane, Benzema et bien d'autres ! https://t.co/PALRmkiyJN pic.twitter.com/RBJPYInIQi — le10sport (@le10sport) June 5, 2024

«Bien sûr, je vais rester au Real Madrid»