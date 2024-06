Officiel : Mbappé imite Zidane, Benzema et bien d'autres !

Amadou Diawara

Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, Kylian Mbappé portera le maillot du Real Madrid la saison prochaine. En fin de contrat le 30 juin avec le PSG, l'attaquant français va rejoindre le club merengue librement et gratuitement, devenant la 21ème recrue française de l'histoire du club.

Lors de l'été 2017, Kylian Mbappé a quitté l'AS Monaco pour rejoindre le PSG. En effet, les deux clubs se sont entendus pour boucler un prêt avec une option d'achat. Le PSG levant la clause à 180M€ de Kylian Mbappé. Après avoir achevé sa septième saison à Paris, Kylian Mbappé a décidé de changer d'air, et ce, pour rejoindre le club de ses rêves. En effet, la star de 25 ans sera un nouveau joueur du Real Madrid à la reprise, comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité. Alors que Kylian Mbappé est en fin de contrat avec le PSG le 30 juin, la Maison-Blanche a officialisé son transfert ce lundi soir. Le capitaine de l'équipe de France devient ainsi la 21ème recrue française de l'histoire du Real Madrid.

Le transfert de Mbappé au Real Madrid est officiel

Avant Kylian Mbappé, vingt français ont endossé le maillot du Real Madrid. Au XXème siècle, huit joueurs tricolores ont été pensionnaires de la Maison-Blanche : René Petit (1916-17), Manuel Anatol (1928-29), Louis Hon (1950-53), Jean Luciano (1950-52), Raymond Kopa (1956-1959), Lucien Muller (1962-65), Christian Karembeu (1998-2000) et Nicolas Anelka (1999-2000).

PSG - Mbappé : Un pacte secret à 200M€ ? https://t.co/MIHMTdNdR9 pic.twitter.com/fwJITMtDn0 — le10sport (@le10sport) June 5, 2024

Mbappé est le 21ème joueur français de l'histoire du Real

Dans les années 2000, le Real Madrid s'est illustré en s'offrant les services de grands noms du football français, à savoir Claude Makélélé (2000-03), Zinédine Zidane (2001-2006), Karim Benzema (2009-2023) et Lassana Diarra (2009-2012). Par ailleurs, Julien Faubert a également été recruté par le club merengue en 2009, mais son séjour au Santiago Bernabeu n'a pas du tout été une réussite, étant parti après seulement cinq mois. Lors de la dernière décennie, le Real Madrid s'est d'autant plus francisé, comptant un grand nombre de natif de l'Hexagone dans son effectif : Raphaël Varane (2011-2021), Enzo Zidane (2016), Théo Hernandez (2017-2019), Luca Zidane (2019-2020), Alphonse Areola (2019-2020), Ferland Mendy (arrivé en 2019), Eduardo Camavinga (transféré en 2021) et Aurélien Tchouaméni, pensionnaire du club depuis l'été 2022.