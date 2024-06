Mbappé règle ses comptes, le PSG en rajoute une couche

Thibault Morlain

Ce mardi, à la veille du match France-Luxembourg, Kylian Mbappé s'est présenté en conférence de presse en tant que nouveau joueur du Real Madrid. L'occasion pour le capitaine des Bleus d'évoquer son départ du PSG et devant les journalistes, il a sorti la sulfateuse pour régler certains de ses comptes à Paris. Une sortie de Mbappé qui n'a pas vraiment été appréciée au PSG.

A l'occasion de son passage en conférence de presse ce mardi, Kylian Mbappé n'a bien évidemment pas pu éviter les questions sur son départ du PSG pour le Real Madrid. Le néo-Madrilène s'est alors montré très bavard, ne se retenant pas au moment d'évoquer les problèmes rencontrés à Paris : « On m'a fait comprendre (que je ne jouerai pas avec Paris), on me l'a dit en pleine face, c'était très clair. On m'a parlé violemment, on me l'a dit. Donc moi j'étais persuadé que je n'allais pas jouer. Luis Enrique et Luis Campos m'ont sauvé. Je n'aurais pas remis un pied sur le terrain sans eux. (...) Au PSG je n'étais pas malheureux, ce serait cracher dans la soupe et au visage des gens qui m'ont défendu, j'ai toujours été heureux au PSG. Mais des choses me rendaient malheureux et un joueur comme moi ne pouvait pas le montrer car je suis un leader ».

« Il n'a aucune classe »

Les propos acerbes de Kylian Mbappé ne sont clairement pas passés inaperçus. Le PSG n'a également pas loupé la sortie de son ex-joueur et cela n'a clairement pas été apprécié. Dans la foulée de la conférence de presse de Mbappé, le PSG a réglé ses comptes. « Il n'a aucune classe. Nasser Al-Khelaïfi n'a jamais dicté la moindre décision à l'équipe. Luis Enrique l'a même dit lui-même mais malgré tout, Mbappe dit quelque chose et tout le monde imprime comme si c'était la vérité », a d'abord lâché une source proche du PSG pour l' AFP .

« C'est juste irrespectueux »