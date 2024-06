Transfert de Mbappé : Jackpot à 500M€ pour le Real Madrid

Amadou Diawara

En fin de contrat le 30 juin avec le PSG de Nasser Al-Khelaïfi, Kylian Mbappé sera au Real Madrid à la reprise. Grâce à ce transfert, le club merengue va toucher un véritable pactole. En effet, le Real Madrid de Florentino Pérez pourrait avoir un retour sur investissement de l'ordre de 500M€.

Lors de l'été 2017, Kylian Mbappé a quitté l'AS Monaco pour rejoindre le PSG. En effet, les deux clubs se sont entendus pour boucler un prêt avec une option d'achat de 180M€. Une clause levée par le PSG. Sept années plus tard, Kylian Mbappé change de club. Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, le numéro 7 du PSG sera un nouveau joueur du Real Madrid la saison prochaine. Le club merengue ayant officialisé le transfert libre et gratuit de Kylian Mbappé, qui est en fin de contrat à Paris le 30 juin.

Un retour sur investissement de 500M€ ?

Si le Real Madrid a bouclé un transfert à 0€ pour Kylian Mbappé, il a tout de même cassé sa tirelire, offrant un contrat XXL et une très belle prime à la signature au joueur. Malgré tout, cette opération sera plus que rentable.

«Il y aura beaucoup de ventes de maillots»