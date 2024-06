Mercato - Real Madrid : Mbappé déjà prêt pour un autre transfert ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

C’est donc définitivement acté et officiel, Kylian Mbappé portera les couleurs du Real Madrid la saison prochaine. L’ancien joueur du PSG avait d’ailleurs l’embarras du choix pour son avenir avec notamment un intérêt de Liverpool à son égard, et Nicolas Anelka estime d’ailleurs que Mbappé a déjà toutes les qualités pour évoluer en Premier League.

À 25 ans, Kylian Mbappé a décidé de s’offrir un nouveau challenge après sept saisons passées dans les rangs du PSG. Le capitaine de l’équipe de France a donc opté pour le challenge proposé par le Real Madrid, avec un contrat de cinq ans à la clé. Pourtant, Nicolas Anelka estime que Mbappé avait également toutes les qualités pour s’imposer en Premier League.

« Il va se balader au Real »

Interrogé dans les colonnes du Parisien , l’ancien buteur du PSG a commenté ce choix de carrière pour Mbappé : « Kylian est fait pour le Real. Il y a vingt ans, le jeu était différent et ne lui aurait pas convenu. Mais ce que produisent les joueurs d’Ancelotti aujourd’hui, c’est exactement ce dont il a besoin. C’est basé sur la vitesse avec des mecs qui ont l’habitude de jouer ensemble. On rajoute l’intelligence d’Ancelotti pour bien intégrer Kylian et c’est vraiment le cocktail parfait. Vraiment, je n’ai aucune crainte : Kylian va se balader au Real. Et les buts vont s’empiler », estime Anelka.

Mbappé parfait pour la Premier League ?