Mercato : L'OM est fixé pour ce gros coup en Ligue 1

Hugo Chirossel

Alors que Pau Lopez pourrait partir lors du mercato estival, Brice Samba aurait été proposé à l’OM, où il est déjà passé entre 2013 et 2017. Comme l’a annoncé Joseph Oughourlian, le RC Lens sera dans l’obligation de vendre cet été, et l’international français pourrait être concerné. Cependant, il n’y aurait actuellement aucune discussion pour qu’il revienne à Marseille.

Franck Haise et Arnaud Pouille ne vont pas être les seuls à quitter le RC Lens. Présent en conférence de presse lundi, Joseph Oughourlian a fait le point sur le projet de son club. Le président des Sang et Or a annoncé qu’il faudra vendre pour près de 100M€ lors du mercato estival.

« On va faire des ventes »

« On va faire des ventes. Aucun club ne peut se permettre de ne pas faire de ventes. On a commencé à travailler certains dossiers. Sur le recrutement, il faut revenir à être un club qui fait des choses plus intelligentes que ce qu’on a fait depuis quelques mois. Il y aura réduction de la masse salariale. Elle ne descend pas à la même vitesse que nos revenus. On n’a pas mis ce que j’aurais voulu qu’on puisse mettre de côté. On n’a pas le troisième paiement CVC, beaucoup d’incertitudes sur les droits TV. On verra si on fait quelques belles ventes de joueurs. Ce ne sera peut-être pas aussi profitable que l’an passé », a déclaré Joseph Oughourlian.

Un retour de Samba à l’OM pas d'actualité