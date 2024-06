Mercato : Le RC Lens prépare un été de folie !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Présent en conférence de presse ce lundi afin d'officialiser l'arrivée de Pierre Dréossi au poste de directeur général pour remplacer Arnaud Pouille, Joseph Oughourlian n'avait pas que des bonnes nouvelles à annoncer. Le président du RC Lens assure effectivement que le club artésien devra vendre pour quasiment 100M€ cet été.

La révolution est en marche du côté du RC Lens qui a confirmé les départs de Franck Haise et Arnaud Pouille. Et si le nouveau du prochain entraîneur n'est pas encore officiellement connu, le futur directeur général a été nommé, il s'agit de Pierre Dréossi, présenté ce lundi en conférence de presse par Joseph Oughourlian. Et le président lensois en a profité pour faire le point sur le projet lensois qui semble en danger puisqu'il faudra vendre pour quasiment 100M€ cet été pour équilibrer les comptes.

Officiel : Le RC Lens annonce son deuxième transfert de l'été https://t.co/vbe70uLVUm pic.twitter.com/A7pz8TU11b — le10sport (@le10sport) June 3, 2024

Le RC Lens doit vendre pour 100M€ !

« On va faire des ventes. Aucun club ne peut se permettre de ne pas faire de ventes. On a commencé à travailler certains dossiers. Sur le recrutement, il faut revenir à être un club qui fait des choses plus intelligentes que ce qu’on a fait depuis quelques mois. Il y aura réduction de la masse salariale. Elle ne descend pas à la même vitesse que nos revenus. On n’a pas mis ce que j’aurais voulu qu’on puisse mettre de côté. On n’a pas le troisième paiement CVC, beaucoup d’incertitudes sur les droits TV. On verra si on fait quelques belles ventes de joueurs. Ce ne sera peut-être pas aussi profitable que l’an passé », lâche le président du RC Lens à l’occasion de son passage en conférence de presse, avant de poursuivre.

«On va faire des ventes»