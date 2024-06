Mercato : Le boss du RC Lens répond pour ce champion du monde

Hugo Chirossel

Trois ans après son arrivée en provenance du Real Madrid, Raphaël Varane a annoncé son départ de Manchester United à la fin de son contrat. Le défenseur âgé de 31 ans a récemment ouvert la porte à un retour en France et en ce sens a été lié au RC Lens, son club formateur. Une rumeur à laquelle a répondu le président du club, Joseph Oughourlian.

Vainqueur de la FA Cup face à Manchester City le 25 mai dernier, Raphaël Varane a mis un terme à son aventure à Manchester United. Arrivé il y a trois ans en provenance du Real Madrid, le champion du monde 2018 avec l’équipe de France avait annoncé quelques jours auparavant son départ à la fin de son contrat. Désormais libre, il pourrait alors faire son grand retour en France.

Varane ouvre la porte à un retour en France

« Un retour en France est-il possible ? Tout est possible, je suis en fin de contrat, c’est la première fois dans ma carrière. Je vais prendre le temps de bien me poser pour réfléchir », a confié Raphaël Varane après le sacre de Manchester United. En ce sens, le défenseur âgé de 31 ans avait été lié à un retour au sein de son club formateur, le RC Lens, qu’il avait quitté pour rejoindre le Real Madrid.

« Pour le fan que je suis, c’est mon rêve. Pour le président, il n’y a pas de négociation »