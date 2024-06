Transfert à 90M€, le PSG est attendu !

Thomas Bourseau

Le PSG n’est pas vraiment en passe d’accueillir Leny Yoro. Et ce, bien que le club de la capitale fasse de son recrutement une priorité. Le LOSC en attendrait 90M€ pour le vendre au Paris Saint-Germain ou à la concurrence. Mais les Parisiens resteraient muets.

Leny Yoro (18 ans) ne va pas participer à l’Euro avec Didier Deschamps et l’équipe de France A du 14 juin au 14 juillet. Cependant, si son club venait à accepter, que ce soit le LOSC ou bien le PSG ou le Real Madrid en cas de transfert, le défenseur central pourra participer aux Jeux Olympiques de Paris 2024.

Yoro met le feu au mercato et a été appelé pour les JO

En effet, au moment d’annoncer sa pré-liste de 25 joueurs ce lundi matin en attendant la liste officielle le 3 juillet prochain, Thierry Henry a inclus Leny Yoro dans sa sélection pour les JO 2024 et le coup d’envoi du tournoi de football masculin qui débutera le 24 juillet. En parallèle, le défenseur central de 18 ans du LOSC fait tourner la tête du PSG qui préparait dès cet hiver son transfert pour le mercato estival alors que le LOSC réclame 90M€ comme révélé par le10sport.com.

Pas d’offre du PSG, le LOSC a fixé son prix !