RC Lens : Il va signer après avoir été viré !

Le RC Lens s'apprête à perdre Franck Haise. Le coach de 53 ans aurait fait ses adieux à son vestiaire et il devrait ainsi rejoindre l'OGC Nice afin de succéder à Francesco Farioli. Pour le remplacer, les dirigeants artésiens auraient pris la décision de recruter Will Still, viré par le Stade de Reims avant la fin de la saison.

Un grand ménage va avoir lieu du côté du RC Lens cet été. Le club artésien a notamment annoncé le départ de son directeur général Arnaud Pouille et c'est Franck Haise qui devrait suivre. Grand artisan du retour au premier plan des Sang et Or , Haise estime être arrivé à la fin d'un cycle et veut donc relever un nouveau challenge. L'entraineur français prend la direction de l'OGC Nice et pour le remplacer, le RC Lens devrait recruter un entraineur qui s'est fait licencier il n'y a pas si longtemps.



Still prochain entraineur du RC Lens

D'après les informations de Foot Mercato , les dirigeants lensois auraient choisi Will Still ! Le Belge a fait un travail remarquable avec le Stade de Reims pendant un an avant que ça ne se gâte en deuxième partie de saison. Les relations entre Still et ses dirigeants n'étaient plus au beau fixe et les Champenois avaient ainsi décidé de le virer début mai, à trois journées de la fin du championnat. Le RC Lens veut lui redonner sa chance.

Il a refusé l'Angleterre