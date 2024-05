RC Lens : Un candidat surprise pour remplacer Haise !

Alexis Brunet

Le RC Lens s'apprête à perdre Franck Haise, qui devrait rejoindre vraisemblablement l'OGC Nice. Les dirigeants lensois se sont donc mis à la recherche de son successeur et un nom ressort avec insistance. Will Still serait le grand favori pour remplacer Franck Haise. Mais une autre piste est également étudiée en parallèle, il s'agit de celle menant à Luka Elsner.

Depuis 2017, Franck Haise fait partie de la famille du RC Lens. Il a d'abord entraîné la réserve pendant trois ans, avant de prendre en main l'équipe première en 2020, à la suite du départ de Philippe Montanier. Mais toute aventure a une fin et le technicien français s'apprête à quitter Lens.

Still est le grand favori pour rejoindre le RC Lens

Le départ de Franck Haise n'a pas encore été officialisé, mais cela devrait se faire prochainement. Dans le même temps, le RC Lens a bien avancé pour lui trouver un remplaçant. D'après les informations de Foot Mercato , Will Still serait d'ailleurs le grand favori pour rejoindre le club du nord de la France.

Le RC Lens pense également à Will Still