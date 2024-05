Mercato : Le RC Lens tente un joli coup pour remplacer Haise

La rédaction

C’est une petite bombe qui a dernièrement été lâchée : Franck Haise quitte le RC Lens. C'est désormais à l'OGC Nice qu'il va officier. Quoiqu’il en soit, les dirigeants des Sang et Or doivent désormais s’atteler à la quête d’un nouveau coach. Et c’est du côté de la Ligue 1 que les pensionnaires de Bollaert pourraient avoir trouvé leur bonheur, en la personne de Will Still.

C’est avec un sacré pincement au cœur que les supporters du RC Lens ont dû apprendre la nouvelle : Franck Haise ne va pas occuper le banc de touche du club nordiste la saison prochaine. Après être parvenu à emmener les Lensois en Ligue des Champions cette saison, l’ancien coach du FC Lorient va découvrir un nouveau défi, en s’engageant du côté de l’OGC Nice. Les dirigeants du club qui a terminé à la 6ème place de Ligue 1 cette saison doivent donc lui dégoter un remplaçant, et c’est le nom de Will Still aurait été coché.

Révolution au RC Lens, c’est la panique dans le vestiaire ! https://t.co/TOhg1NtCEl pic.twitter.com/jcMNe1ziMe — le10sport (@le10sport) May 29, 2024

Will Still bientôt au RC Lens ?

D’après les informations de l’Équipe , le RC Lens aurait déjà établi une short-list de noms pour remplacer Franck Haise. Si Bruno Genesio y figure, c’est bien Will Still qui aurait la préférence des dirigeants lensois. Parti du Stade de Reims il y’a quelques semaines, le jeune coach de 31 ans est actuellement libre comme l’air.

Le RC Lens en concurrence avec la Premier League ?

Ce n’est un secret pour personne : Will Still apprécie l’Angleterre et la Premier League. Celui qui a entraîné le Beerschot VAC avant d’atterrir à Reims n’a jamais caché son souhait d’occuper un banc de touche de l’autre côté de la Manche. Si aucun club n’est aujourd’hui cité comme courtisant du Belge, nul doute que le RC Lens risque de devoir batailler avec des écuries britanniques pour retenir Still dans l’Hexagone.



Nicolas Jolivet