Mercato : Coup de tonnerre au RC Lens !

Annoncé sur le départ ces derniers jours, Franck Haise va bel et bien quitter le RC Lens. Nommé en février 2020, le technicien français a décidé de changer d’air et de se lancer un nouveau défi. En ce sens, il va débarquer sur le banc de l’OGC Nice, qui a trouvé un accord avec les Sang et Or.

Une page va se tourner au RC Lens. Après avoir entretenu le flou après la dernière journée de championnat, l’avenir de Franck Haise sur le banc des Sang et Or interroge ces derniers jours. Annoncé sur la liste de l’OM, il devrait finalement prendre la direction de l’OGC Nice.

Accord total pour Haise à Nice

C’était la tendance ces derniers jours et elle vient de se confirmer ce mardi soir. D’après les informations de L'Équipe , tout est bouclé afin que Franck Haise devienne le prochain entraîneur de l’OGC Nice. Les Aiglons se sont mis d’accord avec le technicien français ainsi qu'avec le RC Lens, où il est sous contrat jusqu’en juin 2027.

Sept ans après, Haise quitte le RC Lens