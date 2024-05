Mercato : Le boss du RC Lens prêt à prendre une décision surprenante ?

Alexis Brunet

La situation est quelque peu compliquée au RC Lens. En effet, le club du nord de la France pourrait perdre certaines figures importantes cet été. Le directeur général Arnaud Pouille devrait quitter son poste et il est possible qu'il soit imité par Franck Haise. L'entraîneur de Lens pourrait trouver un nouveau challenge en Ligue 1 ou même, plus étonnant, prendre une année sabbatique.

Après une septième place décevante en Ligue 1, le RC Lens doit se remettre la tête à l'endroit en vue de la saison prochaine. Cela passera notamment par un mercato estival très animé. En effet, plusieurs ventes et achats de joueurs sont probables, mais cela va aussi bouger au niveau des dirigeants. Arnaud Pouille, le directeur général lensois, est plus que jamais sur le départ. Très proche de ce dernier, Franck Haise pourrait également estimer que son aventure à Lens touche à son terme.

Haise est suivi notamment par l'OGC Nice

En quatre saisons à la tête du RC Lens, Franck Haise a tout connu. Il a notamment permis au club de remonter en Ligue 1, mais il a également réussi à qualifier le club du nord de la France pour la Ligue des champions et donc de retrouver le haut du classement. Mais la saison prochaine, le technicien lensois pourrait ne plus être sur le banc de Lens, mais sur celui d'un autre club de Ligue 1. D'après les informations de L'Équipe , Haise intéresse beaucoup l'OGC Nice, qui s'est séparé dernièrement de Francesco Farioli, qui s'est engagé avec l'Ajax Amsterdam.

Haise pourrait également prendre une année sabbatique